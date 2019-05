Prostituzione in strada. Comminate le prime 17 multe

Sono 17 le prime sanzioni elevate per la violazione dell’ordinanza contingibile ed urgente, emessa dal Sindaco per prevenire e contrastare i pericoli legati alla prostituzione in strada. In vigore dallo scorso lunedì 20 maggio, e valida fino al prossimo 15 ottobre, l’ordinanza ha già consentito nell’ultimo fine settimana di elevare multe per un totale di 6800 euro. Un’attività articolata, condotta dalla Polizia Municipale impegnata dal pomeriggio a tarda notte in servizi specifici mirati a prevenire e contrastare tutti quei fenomeni che contribuiscono al degrado urbano e ad aumentare la percezione di insicurezza nei cittadini.

Le sanzioni sono state contestate a ragazze comunitarie intente ad offrire prestazioni sessuali e a clienti. Per tutti l’importo unitario della sanzione è di euro 400.

“Ricominciamo a pieno regime l’attività di contrasto al fenomeno della prostituzione in strada – commenta l’assessore alla Sicurezza, Jamil Sadegholvaad-. Un’attività che porteremo avanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con una serie articolata di strumenti e una forte collaborazione con le forze dell’ordine”.

Sono tre i commi dell’ordinanza infatti che sanciscono il divieto dei comportamenti di degrado oggetto dell’ordinanza. I primi due puniscono rispettivamente chi offre prestazioni sessuali a pagamento e chi ne concorda l’acquisto, il terzo comma invece è orientato a punire chi, alla guida di veicoli, nel contatto con le prostitute, esegue manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale.