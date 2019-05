Piano Mobilità Sostenibile: procede il piano per la rete ciclabile e di percorsi pedonali

Sono quattro in tutto gli interventi diversi che aggiungeranno più di 7 Km di piste ciclabili a quelle già realizzate, oltre alla riqualificazione di alcune piste già esistenti. Un’azione incisiva che si aggiunge agli oltre 2 km di pista ciclabile, già cantierizzata sulla via Coriano, che collegherà il Villaggio San Martino alla Statale 16.

L’obiettivo è ampliare in maniera significativa e diffusa i percorsi protetti per le biciclette e i pedoni, soprattutto nelle zone più sensibili come il centro studi, l’asse di Via Roma e la via Coletti, dove la riqualificazione di alcune strade e la realizzazione delle zone 30, renderanno più fruibile e protetto l’intero quartiere.

Quattro progetti, attivati con diversi canali di finanziamenti:

1) ) Progetto di potenziamento della rete ciclopedonale in via Roma, via U. Bassi, via Settembrini, che rientra nel FSCI (Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture2014-2020) approvato a settembre 2018 con un costo totale di € 700.000,00 di cui il 50 % a carico della Regione. I lavori verranno aggiudicati entro l’estate dell’anno in corso e il via al cantiere nei mesi autunnali.

2) Progetto per la realizzazione di un percorso ciclabile protetto su Via E. Coletti, che rientra nel PNSS (Piano Nazionale della Sicurezza Stradale). Il costo totale previsto è di € 450.000,00. di cui € 200.000,00 a carico della Regione. L’aggiudicazione dei lavori è prevista entro il 30 luglio prossimo per una consegna lavori prevista a ottobre 2019.

3) Progetto “Sicuri in Bici e collegati alla città” che rientra dentro il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell’Ambiente. L’intervento prevede la rifunzionalizzazione della pista ciclabile in via XX Settembre e in Via Flaminia (nel tratto dall’intersezione con via Tripoli fino alla Via Macanno) e la realizzazione di due Zone 30, in via Flaminia Conca e nel Centro Studi Colonnella. Il costo totale è di € 1.649.000 di cui € 989.176,72 con il contributo del Ministero. La data prevista per l’inizio dei lavori è fine estate 2019 e la sua completa realizzazione è febbraio 2020.

4) Completamento degli itinerari della Bicipolitana per una lunghezza totale di percorsi ciclabili e pedonali di 2,592 km. Sulle vie: Toscanelli, Coletti, F. Sforza; F. Graziani; Piazzale Cesare Battisti; Deviatore Ausa; Strada Statale 72 (da via della Gazzella a via Pomposa). La spesa prevista è di € 876.999,44, con un contributo regionale di € 613.899,61. La gara è prevista entro la fine dell’estate e la consegna dei lavori dovrà avvenire entro dicembre 2019.