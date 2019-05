Musica, aperitivi per le feste di fine campagna elettorale

Finale a suon di feste a Misano per la chiusura della campagna elettorale. La prima a fare festa sarà Veronica Pontis che stasera aspetta i suoi concittadini in piazza della Repubblica dalle 19,30 con aperitivo, buffet e musica con i dj Luigi Del Bianco e Marco Corona. Domani sera sono di scena gli altri candidati. In piazzale Roma Daniela Ruggeri parte alle 17,30 con buffet romagnolo, animazione per i piccoli e “una sorpresa che sarà svelata durante la serata, assieme ai Parlamentari e Consiglieri regionali del M5S della Emilia Romagna“. Alle 20 in piazza della Repubblica Fabrizio Piccioni punta su piada salsiccia e musica. Claudio Cecchetto ha scelto Portoverde, dove in piazza Colombo il “red city bus” sarà il palco della festa. Tornano a sostenere il candidato anche Max Pezzali e Syria. Non mancherà la musica, il cibo e l’omaggio di libri. La festa sarà preceduta da Misano Ti Amo Tour in partenza alle 17.00 dalla sede elettorale. Orologio alla mano i misanesi possono testare tutte le feste di chiusura.