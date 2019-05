Morto sui binari a Faenza. Disagi su rete ferroviaria ora ripristinata

La vittima sarebbe un uomo, è stato investito dal regionale 11528 che da Ancona era diretto a Piacenza. L’incidente risale alle 9.40 di questa mattina poco prima della stazione di Faenza. Sono in corso le indagini. Si ipotizza un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia ferroviaria e i soccorsi del 118. Per permettere i rilievi dell’autorità giudiziaria – si legge nella nota delle Ferrovie dello Stato – la circolazione dei treni è stata prima sospesa, poi riattivata solo parzialmente. I convogli hanno accumulato fino a un’ora di ritardo.

La circolazione è stata sospesa alle 9.40 e parzialmente ripristinata alle 10.20 ed è tornata regolare alle 11.15 fra Faenza e Forlì (linea Bologna – Rimini).

Interessati anche quattro convogli a lunga percorrenza e uno regionale, con ritardi fino a 50 minuti; un regionale è stato deviato via Ravenna, uno cancellato e due limitati nel percorso. Potenziata l’assistenza alle persone in viaggio, in particolare a Bologna, Rimini e Faenza. Distribuiti circa 500 kit con generi di conforto.