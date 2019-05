Mercoledì su Icaro Tv il confronto tra i candidati sindaco di Verucchio

Dopo Bellaria Igea Marina, Misano e Santarcangelo tocca al comune di Verucchio. Mercoledì in diretta alle 13 e poi in replica alle 20.35 andrà in onda su Icaro Tv (ch 91) il confronto tra i tre candidati sindaco: il primo cittadino uscente Stefania Sabba, candidata per Impegno Civico, Christian Maffei di Verucchio Domani e Roberto Baschetti di Immagina Verucchio.

Diretta alle 13 sulla pagina facebook Tempo Reale.