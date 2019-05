Maltempo. Forza Italia chiede alla Regione più manutenzione dei fiumi

Rivedere le politiche di gestione della pulizia e manutenzione degli argini e dei fiumi in regione, dopo gli allagamenti legati al maltempo di queste settimane. A chiederlo, con una interrogazione alla giunta regionale, è Forza Italia. “L’ondata di maltempo – dicono da Fi – che nei primi 20 giorni di maggio ha colpito l’Emilia-Romagna, ha creato e sta creando numerosi problemi soprattutto sul fronte delle esondazioni e del dissesto idrogeologico“.

Dunque gli azzurri chiedono alla giunta “se non ritenga di dover profondamente rivedere le politiche di gestione della pulizia e manutenzione degli argini e dei fiumi, anche in particolar modo con il coinvolgimento di soggetti privati, frontisti, imprenditori agricoli, puntando su una maggiore flessibilità degli strumenti normativi relativi alle autorizzazioni per la pulizia delle aree golenali dei fiumi e delle zone circostanti“.