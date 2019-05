L'odore della coltivazione di marijuana arriva nell'asilo, un arresto

I Carabinieri di Misano, della compagnia di Riccione, sono intervenuti a seguito di segnalazioni di genitori di bambini che frequentano l’asilo ospitato in una struttura della parrocchia di Misano Monte. Le verifiche hanno portato a individuare in un appartamento al piano superiore, con accesso separato da quello dell’asilo, una coltivazione casalinga di marijuana: c’erano piante in florescenza, foglie essiccate, lampade e ventilatori. Nei guai è finito un 59enne originario di Cesenatico con alcuni precedenti che è stato arrestato per coltivazione illegale di marijuana e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, attività della quale il parroco non aveva avuto sospetti. Questa mattina il processo per direttissima.