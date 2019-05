La festa del Piedibus di Misano

Il Piedibus di Misano Adriatico nasce nel 2015 grazie all’importante collaborazione fra amministrazione, istituto comprensivo e genitori. “Si è creato un bel patto di fiducia reciproca – spiegano i promotori del Gruppo Piedibus di Misano– poiché coinvolti ci sono dei bambini, i nostri figli. Con gli anni è diventato una bella realtà educativa che coinvolge il bambino nella sua completezza, promuovendo il movimento, stimolando la socializzazione e l’autonomia, favorendo l’educazione civica fatta di conoscenza del territorio e rispetto delle regole: è un modo sicuro, ecologico e divertente per andare a scuola. Il nostro gruppo affianca da sempre al proprio “lavoro quotidiano” attività educative parallele, ha così ideato un progetto di educazione stradale mirato ai bambini di 5 anni della scuola materna”.

“L’idea è quella di coinvolgere i bambini in giochi e laboratori”. A conclusione del lavoro teorico questa mattina c’è stata una prova: grazie anche all’ausilio dei vigili urbani è stata percorsa una delle nostre linee dalla materna alla scuola primaria.

“Per questa occasione abbiamo pensato di coinvolgere e premiare i bambini che frequentano regolarmente il Piedibus e di promuoverli ad “accompagnatori per un giorno”, in questo modo i più piccoli hanno sperimentato che cos’è il Piedibus: i bambini, con il loro gilet catarifrangente, arrivano a scuola in tutta sicurezza e si conquistano un po’ di autonomia, imparando le regole del vivere comune”. Al termine ognuno di loro ha ricevuto una “patente del pedone”.