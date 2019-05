Giubbotto rubato sotto i suoi vestiti, la fuga non riesce

Ieri pomeriggio alla Coin di Corso d’Augusto ha portato in camerino un paio di giubbotti di pelle Calvin Klein dal valore di 399 euro l’uno, poi ha provato a uscire dalla Coin tenendone addosso uno con un’altra giacca, la sua, sopra. Ma l’addetto all’antitaccheggio si è accorto di un lembo del giubbotto rubato che usciva da sotto l’altro ed è andato a controllare nel camerino: delle due giacche provate ne era rimasta solo una e nella tasca c’erano due placche antitaccheggio rotte.

L’uomo, un trentacinquenne rumeno. è stato raggiunto nel marciapiede sotto il negozio in attesa dell’arrivo delle Volanti. Addosso, oltre al giubbotto rubato, aveva anche un marsupio con una tronchesina usata per tagliare le placche. E’ stato arrestato portato in Questura e dichiarato in arresto. Ha detto che il furto gli era stato commissionato da un fantomatico connazionale rimasto però solo virtuale.