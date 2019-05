Da Montefiore la sorpresa: Filippo Sica è il nuovo sindaco

Filippo Sica, della lista Insieme per Montefiore, è il successore di Vallì Cipriani a Montefiore Conca. Con 677 voti (il 58,31%), ha superato Massimiliano Forlani della lista Massimiliano Forlani sindaco (484 voti, il 41,69%) che rappresentava la continuità con la passata amministrazione.

Scrive su Facebook, assessore e vicesindaco con la Cipriani: “Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto. Nella vita si devono riconoscere le sconfitte e noi oggi abbiamo perso….ringrazio anche i ragazzi della lista con i quali si è creato un meraviglioso gruppo di veri amici. Ringrazio di vero cuore Vallì Cipriani una Vera amica, una grande persona, solo chi è stato vicino a lei in questi 10 anni sa l’amore che ha dedicato a Montefiore, sa quanto bene ha fatto per il paese…noi ci abbiamo messo l’anima, ma forse non è bastato…un grande abbraccio ed ancora grazie a tutti!!!