Evade dopo il permesso premio, arrestato dopo fuga in Francia

Personale della Squadra Mobile della Questura di Rimini ieri sera ha tratto in arresto un 64enne riminese ricercato perché evaso – lo scorso aprile – dal carcere di Ferrara. L’uomo, che deve scontare una pena detentiva sino al 19 marzo 2027 perché condannato per reati contro il patrimonio (in particolare era specializzato in truffe ed intestazioni fittizie), lo scorso 28 aprile ha beneficiato di un permesso premio di cinque giorni, del quale avrebbe usufruito a Rimini presso l’abitazione dei propri genitori.

Ma al termine del permesso l’uomo non ha fatto rientro in carcere, facendo perdere le proprie tracce. A seguito di mirati controlli effettuati presso il domicilio dichiarato dall’uomo, gli investigatori hanno accertato che l’appartamento era completamente vuoto, in quanto entrambi i genitori erano deceduti da tempo. L’uomo, dopo averci dimorato effettivamente per un breve periodo, aveva abbandonato l’alloggio probabilmente in fuga all’estero, presumibilmente in Francia.

Non potendo escludere un suo eventuale rientro a Rimini, gli uomini della “Mobile” hanno effettuato diversi servizi di appostamento e controlli presso l’abitazione per verificarne una sua eventuale presenza. Proprio durante uno di questi controlli, nella serata di ieri, l’attenzione dei poliziotti è stata richiamata da un uomo che si avvicinava all’abitazione a piedi, con in testa un cappellino con visiera ben calata e ben nascosto sotto un ombrello.