Elezioni, la delusione del M5S. Sensoli: è andata male, segnale forte

“Per noi è andata male, questo è un segnale forte“. La consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Raffaella Sensoli, in linea con le dichiarazioni del leader Di Maio, ammette le difficoltà per il Movimento emerse nel voto di domenica. Sia per le Europee che nelle amministrative. “Serve una riflessione più ampia a livello nazionale – spiega ai microfoni della trasmissione di Icaro Tempo Reeale – ma anche sul lavoro da fare sui territorio. Credo anche che l’opera da fare a livello nazionale debba proprio partire da una maggiore valorizzazione del locale. Tutti abbiamo una quota di responsabilità ma forse sui territori ha pesato il largo consenso che abbiamo avuto a livello globale nel Paese. Va ritrovato ora lo spirito iniziale, quello della base.“

Le delusioni maggiori a livello locale sono arrivate da Misano e Santarcangelo. “Nel primo avevamo quattro consiglieri e ora non ne abbiamo più – dice la Sensoli – mentre nella seconda realtà, dopo il buon lavoro fatto nei cinque anni in consiglio dai nostri consiglieri, non siamo neppure riusciti a presentare una lista.”

“Ho notato – conclude – che nei comuni dove abbiamo ripresentato consiglieri uscenti, e quindi più conosciuti, siamo riusciti ad ottenere risultati migliori.”