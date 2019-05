Degustazione con 21 cantine al Wein Tour Cattolica

I vini dell’Emilia Romagna protagonisti del “Wein Tour Cattolica”: sono 21 le cantine che si racconteranno lungo la passeggiata enogastronomica in viale Bovio il 31 maggio, 1 e 2 giugno, dalle 17 a tarda sera. L’appuntamento, arrivato alla quarta edizione, coniuga vino e cultura gastronomica ed è organizzato dal comitato “Cuore di Cattolica”

con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

“La manifestazione è cresciuta sia in numeri che in popolarità – commenta Luca Lorenzi, presidente del comitato Cuore di Cattolica -, le 21 cantine saranno presenti con 300 etichette, nell’edizione 2018 sono state versate oltre 4mila degustazioni”. “Il Wein Tour Cattolica ha un grande valore – spiega Elena Piva del Club dei vini bianchi -, ci permette di essere direttamente a contatto con il pubblico e raccontare la Romagna che non ti aspetti”. Grazie ad Emotion bike sarà possibile provare le biciclette elettriche. Il programma prevede anche tre convegni tematici ospitati dallo storico Hotel Kursaal sul lungomare Rasi Spinelli.

All’Osteria del Wein Tour è possibile inoltre gustare i prodotti locali ed emiliano-romagnoli, come piadina, salumi e gnocco fritto.