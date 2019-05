Contributi economici per eventi a sostegno del commercio

50mila euro di contributi per iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno del commercio e delle attività economiche per il 2019. L’avviso pubblico per l’assegnazione è pubblicato sul sito del comune di Rimini ed è destinato ai soggetti privati per iniziative di promozione e vivacizzazione della città specie durante la stagione estiva o delle festività di fine anno.

Potranno partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti individuati dall’avviso presentando entro il 30 giugno prossimo le domande che, pur non vincolanti per l’ente, saranno valutate da apposita commissione.

Info al link http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/gare-appalti-e-bandi/avviso-201923.