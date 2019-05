Bonaccini e Corsini pro Piccioni. In primo piano il turismo

Ultime battute per la campagna elettorale e per i candidati è tempo di giocarsi il tutto per tutto. A Misano ieri sera alla cena a sostegno del candidato della lista “Scegli Misano” Fabrizio Piccioni c’erano anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l’Assessore al Turismo Andrea Corsini. Al centro dell’attenzione in particolare il turismo.

“Il Comune di Misano è cresciuto notevolmente dal punto di vista turistico, soprattutto rispetto ad altri Comuni – ha esordito nel suo intervento Piccioni-. E’ vero che avevamo del terreno da recuperare ma avevamo delle potenzialità inespresse e questo +15% di presenze ci dimostra che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare su questa linea implementando la vicinanza tra il Comune e le categorie economiche dando agli operatori le armi giuste per sviluppare il loro business. Peserà molto lo sviluppo di ulteriori sinergie con il Misano World Circuit.

“Altro punto su cui dobbiamo lavorare è quella di dare le opportunità da dare agli operatori turistici e per fare questo, molto passa dal rapporto che dobbiamo avere con la Regione. Ci sono diverse opportunità e bandi regionali che possono dare risposta e incentivare il sistema turistico commerciale”. “I fondi messi a disposizione dalla Regione ci devono dare l’opportunità di arrivare con il Lungomare fino a Portoverde dove abbiamo un progetto già in fase di elaborazione. Questo ci darà la possibilità di vivere questa realtà come un pezzo reale di Misano perché ad oggi così non è percepita. Infine l’apporto della Regione sarà determinante per la crescita delle infrastrutture, in primis l’aeroporto. Passata la fase di allarme ora abbiamo rialzato la testa e i voli per la Riviera saranno determinanti per la destagionalizzare la nostra offerta turistica”.

“Conosco Fabrizio e ho apprezzato la passione e la dedizione che mette nella gestione della cosa pubblica ma soprattutto la competenza che lo contraddistingue nell’affrontare i problemi e garantire le opportunità – ha detto il Presidente Bonaccini -. A breve uscirà il bando da 25milioni € per ammodernamento strutture ricettive e bando da 20milioni € per comuni della costa per waterfront, e ci metteremo a disposizione degli operatori di Misano per aiutarli a sviluppare ulteriormente le politiche di questa destinazione. Siamo infine la prima regione ad aver introdotto la legge sui Condhotel”.

“Sono qui perché stimo sinceramente Fabrizio –ha aggiunto l’Assessore Corsini -. L’altra grande novità che abbiamo previsto è quella legata alle strutture alberghiere e agli stabilimenti balneari per migliorare i servizi e gli standard di qualità. E’ la prima volta che una Regione inserisce in un bando anche il water front e gli imprenditori della spiaggia ma pensiamo che sia un atto dovuto tenendo conto la proroga di 15 anni concessa sulle concessioni. Mi rivolgo agli imprenditori del turismo di Misano presenti perché siano pronti ad approfittare di questa possibilità visto che daremo il 20% del prestito a fondo perduto e per il resto le imprese potranno richiedere un finanziamento con la Regione che farà da garante e quindi gli imprenditori non saranno costretti a prestare fidejussioni”.