Bancarotta, per Balducci un anno e 10 mesi

L’ex commercialista riminese Daniele Balducci, già implicato in diverse vicende giudiziarie, è stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta di due società. E’ stato invece assolto, riferiscono oggi i quotidiani locali, dall’accusa di ricorso abusivo al credito. L’accusa aveva chiesto otto anni. I giudici, sulla scorta di recenti pronunciamenti, hanno stabilito che un imputato già condannato per appropriazione indebita non può essere condannato per bancarotta nella stessa vicenda. Il legale di Balducci ha già preannunciato ricorso in appello.