Armato di piede di porco tenta il furto in abitazione in pieno giorno

Erano circa le 14 di ieri, quando, nel quartiere Celle di Rimini, una signora è stata richiamata da alcuni strani rumori provenienti dall’abitazione del vicino. La donna, affacciatasi alla finestra, scorgeva un giovane intento a forzare la porta di ingresso con un “piede di porco”. Subito partiva la sua segnalazione telefonica al numero di emergenza della Questura e, successivamente, anche allo stesso proprietario. La volante in pochissimo tempo raggiungeva il luogo della segnalazione e, proprio in contemporanea con l’arrivo del padrone di casa, sorprendeva il giovane ancora intento a forzare il portone.

Il giovane, un ventottenne originario di Rimini ma senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per furto, rapina, stupefacenti, danneggiamento e invasione di terreni e edifici, veniva quindi tratto in arresto per tentato furto aggravato e condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.