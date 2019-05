Affluenza 19. In provincia 49,36% per Europee, 55% per comunali

Affluenza in aumento per le Europee in provincia di Rimini dove alle 19 hanno votato il 49,36% degli aventi diritto (+1% rispetto a 5 anni fa). In Regione la percentuale è del 55,15% mentre in Italia del 43,5. Tutti dati in aumento.

Più alto il dato per le amministrative dove in provincia l’affluenza alle 19 supera il 55%. Con punte del 61% a Casteldelci, Mondaino e Montegridolfo.

. I dati delle Europee alle 19 (ore 12 e ore 19 in raffronto a 5 anni fa)

. I dati delle amministrative alle 19