10 anni di Cartoni animati di solidarietà raccontano il Terzo settore riminese

Clara, rimasta vedova, si sente sola; Federico vuole giocare con i videogiochi; Roxan sente nostalgia della sua Africa; Maggie ha paura perché è caduta in una buca nel terreno. C’è poi lo studente rimasto intrappolato durante il terremoto e, infine, il piccolo riccio Carletto. Sono i sei protagonisti dei Cartoni animati di solidarietà 2019, che terranno incollato allo schermo il pubblico del cinema Fulgor, corso d’Augusto 162, in occasione della prima di martedì 4 giugno, alle 17,30. Un evento promosso da Volontarimini e Cartoon Club.

Quest’anno si festeggiano i 10 anni dei Cartoni, un progetto che ha coinvolto numerose associazioni e diverse scuole elementari del riminese. Qui, i volontari sono andati a raccontare le proprie storie agli alunni che le hanno elaborato con le animazioni realizzate insieme all’illustratore Riccardo Maneglia. Un ricco repertorio che, dal 2006 a oggi, presenta alla cittadinanza il volontariato, ma in un modo del tutto particolare: privilegiando lo sguardo dei bambini.

La proiezione sarà anticipata alle 16, da un incontro sulle buone prassi educative. Dopo i saluti di Mattia Morolli, assessore Scuola e Politiche educative del Comune di Rimini, seguiranno gli interventi di Riccardo Maneglia, disegnatore, conduttore dei laboratori nelle classi; Federica Zanetti, professoressa in Didattica e Pedagogia; Giorgio E. S. Ghisolfi, regista, disegnatore e professore in cinema d’animazione. Presenti anche volontari e insegnanti.

Nell’anno scolastico 2018-2019, il progetto ha coinvolto le scuole: H. C. Andersen di Cerasolo, Ferrari di Rimini e Don Milani di Ospedaletto. Hanno poi partecipato le associazioni: Il Giardino della Speranza, Rimini For Mutoko, Vite in Transito, Una Goccia per il Mondo, Obiettivo Terra e Anpana.

L’ingresso è libero, richiesta l’iscrizione compilando il modulo nel sito di Volontarimini.

Per informazioni, Volontarimini: tel. 0541 709888 – scuola@volotarimini.it