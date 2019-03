Destinazioni più popolari. Rimini e Riccione nella top ten

Sono in Emilia Romagna tre delle destinazioni più apprezzate d’Italia. Lo rivela la graduatoria stilata da TripAdvisor per il premio Travelers’ Choice 2019. Nella top ten figurano Rimini al quinto posto e Riccione al decimo. Nono posto invece per Cervia. A trionfare è Roma davanti a Firenze e Venezia. Rimini lascia indietro Milano e Napoli.

La Città Eterna conferma anche la terza posizione tra le destinazioni più apprezzate al mondo dove ad imporsi è Londra davanti a Parigi.

TOP 10 ITALIA

1. Roma, Lazio

2. Firenze, Toscana

3. Venezia, Veneto

4. Sorrento, Campania

5. Rimini, Emilia Romagna

6. Milano, Lombardia

7. Isola d’Ischia, Campania

8. Napoli, Campania

9. Cervia, Emilia Romagna

10. Riccione, Emilia Romagna

TOP 10 EUROPA

1. Londra, Regno Unito

2. Parigi, Francia

3. Roma, Italia

4. Creta, Grecia

5. Barcellona, Spagna

6. Istanbul, Turchia

7. Praga, Repubblica Ceca

8. Lisbona, Portogallo

9. Maiorca, Spagna

10. Tenerife, Spagna

TOP 10 MONDO

1. Londra, Regno Unito

2. Parigi, Francia

3. Roma, Italia

4. Creta, Grecia

5. Bali, Indonesia

6. Phuket, Thailandia

7. Barcellona, Spagna

8. Istanbul, Turchia

9. Marrakech, Marocco

10. Dubai, Emirati Arabi Uniti