Incendio a bar di San Lorenzo. Si teme il dolo

Nella tarda serata di ieri, alle 23,30 di sabato 5 gennaio, un incendio ha colpito il bar Oracoli di via San Lorenzo a Riccione, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. Dalla prima ricostruzione potrebbe essere di origine dolosa. Sul posto, per domare le fiamme sono arrivati i vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi che hanno impiegato circa due ore per domare le fiamme, partite all’interno del bar. I rilievi sono affidati ai carabinieri. Presente anche una pattuglia della Polizia Municipale che si è posizionata alla rotatoria tra via San Lorenzo e via Veneto, per lasciare l’area libera ai soccorsi. La struttura è stata completamente avvolta dalle fiamme. Questa mattina i carabinieri saranno ancora sul posto per un nuovo sopralluogo.