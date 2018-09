Inaugurata scuola nel teramano con fondi regionali e progetto riccionese

Lo scorso 20 settembre la Scuola primaria e dell’infanzia San Giovanni Battista de la Salle è stata inaugurata a Tottea, nel Comune di Crognaleto (TE). Il lavoro rientra in un progetto finanziato e costruito dalla Regione Emilia-Romagna, grazie alla consulenza per il progetto architettonico ed impiantistico della società di ingegneria Polistudio A.E.S. di Riccione.

L’edificio era stato danneggiato dal sisma del 2016

“Un intervento da 850mila euro per portare in sicurezza i bimbi nella scuola primaria e dell’infanzia del comune danneggiato dal sisma del 2016. I bambini di Tottea, nel Comune di Crognaleto nel teramano, sono tornati nella loro scuola” – come si legge nel comunicato della Regione Emilia Romagna.

Al taglio del nastro erano presenti l’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, con il sindaco di Crognaleto, Giuseppe D’Alonzo, la commissaria straordinaria per la Ricostruzione, Paola De Micheli, il sottosegretario del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Gianluca Vacca e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, Mario Mazzocca.

Il racconto completo.