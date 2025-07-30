West Nile, in Emilia Romagna nessuno stop alle donazioni di sangue

In Emilia Romagna non ci sarà alcuna sospensione nella raccolta di sangue a causa del virus del West Nile. Lo comunica l'Avis regionale evidenziando che "l'Emilia-Romagna da diversi anni, in occasione della stagione estiva, esegue su tutte le unità raccolte un test Nat per individuare eventuale presenza di West Nile Virus, e da quest'anno il test ricerca anche Chikungunya e Dengue". L’associazione smentisce così la notizia circolata su alcuni social e organi di stampa della sospensione delle donazioni di sangue e plasma. Lo scorso anno, spiegano dall'Avis regionale, sono state testate in Emilia-Romagna 116.649 donazioni e 24 sono risultate reattive in donatori asintomatici.

Intanto a livello nazionale salgono ad 8 le vittime del West Nile e aumenta il numero di casi autoctoni, benchè su numeri ancora piuttosto contenuti. Gli esperti stimano che il picco si raggiungerà intorno alla metà di agosto.

Lo scorso anno furono 460 i casi confermati di infezione in Italia e, di questi, 272 nella forma neuro-invasiva (147 in Emilia-Romagna).