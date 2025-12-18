  
IN CORSO AUGUSTO 152

VisitRimini apre il nuovo Ufficio Informazioni Turistiche nel cuore della città

In foto: il taglio del nastro
il taglio del nastro
di Redazione   
Gio 18 Dic 2025 12:58 ~ ultimo agg. 13:00
VisitRimini annuncia l’apertura del nuovo Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica nel centro storico, nel format welcome room: un presidio strategico per l’informazione al visitatore, con un allestimento completamente rinnovato. La nuova sede, situata in Corso d’Augusto 152, a pochi passi da Piazza Cavour, nasce da un intervento di progettazione di arredamento scenografico curato dall’Ufficio City Branding del Comune di Rimini e realizzato da Prostand Exhibition Solutions.

«L'apertura di questo nuovo ufficio nel cuore della città storica rappresenta un ulteriore passo nel percorso di qualificazione dell'accoglienza turistica di Rimini – dichiara il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – Promozione turistica della destinazione nei mercati e accoglienza di chi ci sceglie, con quella cura relazionale che ci contraddistingue da sempre, sono due aspetti che si tengono insieme. Questa nuova sede, contemporanea e accessibile, si inserisce in un sistema articolato di 33 IAT diffusi e 6 IAT territoriali che garantiscono un'accoglienza capillare e qualificata per 365 giorni all’anno. Un presidio che racconta la nostra identità e accompagna i visitatori alla scoperta di una città sempre più attrattiva, culturale e balneare, inclusiva e attenta alla qualità dei servizi». Il nuovo spazio è pensato per migliorare la relazione diretta con i visitatori e garantire un servizio sempre più efficiente, grazie a dotazioni tecnologiche aggiornate e a una fruizione immediata di informazioni, materiali e servizi turistici. L’ufficio è inoltre punto di partenza dei city tour alla scoperta della città.

Il ruolo operativo degli uffici di informazione è centrale per VisitRimini. «Gli IAT sono il primo punto di contatto con chi arriva in città – sottolinea Coralie Delaubert, Destination Manager VisitRimini –: luoghi in cui intercettare bisogni immediati, orientare i visitatori e facilitare l’accesso a esperienze, eventi e servizi. Il nuovo ufficio del centro storico rafforza il sistema di accoglienza e la capacità di offrire un servizio puntuale, aggiornato e vicino alle esigenze del turista».

 

