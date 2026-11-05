Violenza di genere, crescono le donne che si rivolgono ai Centri Antiviolenza

Il percorso per contrastare la violenza di genere è partito ormai da tempo ma di strada da fare ce n’è ancora tanta. Lo raccontano i troppi fatti di cronaca che quotidianamente riempiono i media ma lo dicono anche i numeri forniti a Rimini in occasione della presentazione delle iniziative in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di Rimini. In soli 10 mesi, il Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio ha accolto ben 334 donne, 28 sono state invece ospitate con 16 minori in Casa Rifugio per oltre 5.000 notti di accoglienza protetta. Numeri in crescita ai quali si aggiungono quelli degli sportelli della Casa delle Donne di Rimini che ha registrato 292 appuntamenti, 240 dei quali per aiuto psicologico. C'è poi l'Associazione Dire Uomo che gestisce uno spazio di ascolto e un centro di accompagnamento e trattamento per uomini autori o potenzialmente autori di violenza di genere che accoglie in media circa 100 uomini all'anno.

https://www.icaroplay.it/programmi/violenza-di-genere-numeri-in-crescita-gli-eventi-di-donne-coraggio/

Nel 2026, la rete ha ulteriormente rafforzato la propria presenza sul territorio con il potenziamento degli sportelli psicologico e legale, l'attivazione dello sportello antiviolenza presso il Campus universitario di Rimini , l'apertura dello sportello di Miramare , i percorsi di sostegno alla genitorialità, i gruppi di auto mutuo aiuto e una intensa attività educativa rivolta alle scuole, ai giovani e alle famiglie.

Fondamentale resta il lavoro di sensibilizzazione. E in questo contesto si inseriscono gli oltre venti appuntamenti in calendario a Rimini con “Donne Coraggio!”: momenti di riflessione e confronto, al via già dal 5 novembre, con ospiti come la sociolinguista Vera Gheno, il professor Marzio Barbagli, la docente Donata Horak, l’antropologo Mario Turci, l’attrice Cinzia Spanò e la criminologa Simonetta Molinari. Il 21 novembre torna invece la camminata “E’ per te” con partenza alle 16.30 da piazza Cavour. Per tutto il mese di novembre proseguirà inoltre la campagna di sensibilizzazione "Rinascere. Che gusto c'è? Riscoprire la vita dopo una violenza", promossa dal Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio, mentre il 25 novembre Castel Sismondo sarà illuminato di arancione nell'ambito della campagna internazionale Orange the World, simbolo dell'impegno della città contro ogni forma di violenza sulle donne.

CALENDARIO “DONNE CORAGGIO!” NOVEMBRE 2026

5 NOVEMBRE

ore 16.30

“Segni e segnali: quando il corpo parla”

con Simonetta Molinari – criminologa forense perfezionata in equità di genere

ingresso libero

A cura di Crisalide ODV

6 NOVEMBRE

dalle ore 9

Auditorium Liceo Scientifico e Artistico “A. Serpieri”

"La convivenza delle differenze. Parole, linguaggio e cultura per una società più inclusiva”

con Vera Gheno - sociolinguista, saggista e divulgatrice

ingresso riservato alle studentesse e agli studenti del Liceo

A cura del Liceo scientifico e artistico statale “Alessandro Serpieri” con il sostegno di Comune di Rimini, Romagna Banca e Agedo Rimini - Cesena

ore 11

“Tutto quello che volevo. Storia di una sentenza”

di e con Cinzia Spanò - a seguire intervista con l’attrice

ingresso riservato alle studentesse e agli studenti di alcuni istituti scolastici riminesi

A cura dell’Associazione ND NoiDonne (movimento contro la violenza) APS e del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Rimini

ore 15

Convegno “Non è roba vostra. I reati sessuali tra consenso, processo, linguaggio e nuove tecnologie”

introduce Avv. Cinzia Bernardini, moderano Avv. Veronica Magnani e Avv. Chiara Semprini

ingresso libero

A cura del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Rimini

ore 21

Incontro con Vera Gheno - sociolinguista, saggista e divulgatrice

ingresso libero fino esaurimento posti

Evento promosso dal Liceo scientifico e artistico statale “Alessandro Serpieri” con il sostegno del Comune di Rimini e in collaborazione con Astoria Rimini

7 NOVEMBRE

ore 10.15 colazione di benvenuto, ore 10.30 conferenza

Per la rassegna Transizioni: Monogamia. Storia di un’eccezione

con Marzio Barbagli - Professore emerito Università di Bologna

A cura di DireUomo, spazio ascolto uomini maltrattanti

8 NOVEMBRE

Ritrovo ore 9, partenza ore 9.30

Piazza sull’acqua – Ponte di Tiberio

Camminata e corsa sportiva “La Sgambatella”

A cura di UISP Territoriale Rimini APS

12 NOVEMBRE

ore 16

Convegno “Donne e lavoro. La certificazione di parità, le molestie e il lavoro di cura”

A cura di Coordinamento Donne ACLI Rimini

Il convegno chiude il progetto “Zero disparità, più produttività. La certificazione della parità di genere” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e promosso dalle Acli – Coordinamento Donne Acli Rimini, insieme a numerosi partner

13 NOVEMBRE

ore 17

Proiezione del film “Despite the scars” (Felix Rier - 2025)

ingresso libero

A cura del Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio APS

14 NOVEMBRE

ore 10.15 colazione di benvenuto, ore 10.30 conferenza

Per la rassegna Transizioni: Donne, differenze di genere e teologie

con Donata Horak – Docente di diritto canonico presso ISSR Marvelli di Rimini

A cura di DireUomo, spazio ascolto uomini maltrattanti

21 NOVEMBRE

ore 10.15 colazione di benvenuto, ore 10.30 conferenza

Per la rassegna Transizioni: Patriarcato. Consuetudini e cultura dell’egemonia maschilista

con Mario Turci – Università di Modena e Reggio-Emilia

A cura di DireUomo, spazio ascolto uomini maltrattanti

Ritrovo ore 16, partenza ore 16.30 – Piazza Cavour

Camminata “É per te. Rimini in cammino contro la violenza sulle donne”

in collaborazione con il Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio APS che ringrazia per il sostegno Riviera Banca

A seguire accensione luci di Natale

25 NOVEMBRE

ore 21.00 Teatro degli Atti, via Cairoli 42

Spettacolo LUOGO: FEMMINILE, PLURALE

A cura della Compagnia Il Tempo Favorevole in collaborazione con L’arboreto Teatro Dimora e CastOro Teatro

di e con Barbara Martinini e Veronika Aguglia

27 NOVEMBRE

ore 15

2a replica ore 16.30

Percorso urbano immersivo “TO/GET/HER”

A cura di Alcantara Teatro

con il contributo della Regione Emilia Romagna L.R.14/2008

ore 18

“Sguardi sulla filmografia. Genere, intercultura e matrimoni forzati”

condotto da Valeria Guagnelli e Sofia Busato - Rompi il Silenzio

Ingresso libero

A cura del Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio APS

12 DICEMBRE

dalle ore 9 alle ore 14

Sala dei convegni - piazzale Fellini 3

Convegno “La comunicazione e la violenza di genere”

Ingresso libero

a cura del Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio APS e Coordinamento Donne Rimini

Fino all’8 novembre sarà possibile visitare la mostra fotografica “CRISALIDI”, tratta dal libro dell’artista Giancarlo Frisoni, presso l’ex chiesa di Santa Maria ad Nives – corso d’Augusto 235 - nei seguenti orari di apertura: dalle 16.30 alle 19, tutti i giorni ad esclusione del lunedì.

Domenica 8 novembre ore 17 finissage con il duo chitarristico Alessandro Pigiani e Riccardo Losappio

A cura di Crisalide ODV

Dal 1° al 30 novembre “Rinascere. Che gusto c’è? Riscoprire la vita dopo una violenza”

campagna di sensibilizzazione a cura di Rompi il Silenzio APS. Per informazioni: https://www.rompiilsilenzio. org

Anche quest’anno, in occasione della Campagna internazionale “Orange the World”, nella giornata di mercoledì 25 novembre, Castel Sismondo sarà simbolicamente illuminato di arancione per dire “no” alla violenza sulle donne