fino al 6 gennaio

"C'entro Facile", il trenino natalizio a Rimini durante le feste: i percorsi

In foto: piazza Tre Martiri
piazza Tre Martiri
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 22 Dic 2025 10:19 ~ ultimo agg. 10:22
Si avvicinano i giorni clou delle feste e raggiungere il centro storico è ancora più facile grazie alle quattro le linee di C’entro Facile, il servizio del trenino gratuito che permette di raggiungere il centro storico dai principali parcheggi della città durante il periodo delle festività. Le linee di trasporto sono quelle in partenza dai parcheggi Settebello in via Roma e Marzabotto in via Caduti di Marzabotto a cui si aggiungono i trenini con partenza dal parcheggio del Palacongressi e con partenza dalle Celle. Il servizio è in funzione tutti i giorni fino al 6 gennaio, ad eccezione del giorno di Natale, mentre nei giorni 26 dicembre e 1° gennaio il servizio si svolge solo nel pomeriggio. Gli orari delle navette prevedono corse dalle 9 alle 12.45 e dalle 15 alle 19.30 (nelle giornate del 26/12 e del 1/01 il servizio è attivo solo nella fascia pomeridiana) con partenze ogni 30 minuti circa. Le fermate sono in corrispondenza delle fermate del Tpl.


Linea Celle: partenza dalla rotonda Celle-Sacramora con arrivo in viale Tiberio (senza fermate intermedie)
Linea Settebello: partenza dal parcheggio Settebello arrivo in piazza Tre Martiri (senza fermate intermedie)
Linea Marzabotto: partenza dalla fermata del Tpl in corrispondenza del parcheggio dell’anagrafe, fermata intermedia davanti al centro Zavatta (via Zannoni) e arrivo in piazza Malatesta.
Linea Palacongressi: partenza dalla fermata del Tpl davanti al Palacongressi e arrivo all’Arco d’Augusto (senza fare fermate intermedie).

