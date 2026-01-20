  
Restano altre criticità

Vigili del Fuoco dell'Aeroporto. Marcello: ripristinato il riscaldamento

In foto: l'aeroporto di Rimini
l'aeroporto di Rimini
di Redazione   
Mar 20 Gen 2026 15:02 ~ ultimo agg. 15:11
Sarebbero rientrate grazie all'intervento di Airiminum le problematiche più urgenti per la caserma dei vigili del fuoco dell'aeroporto di Rimini (vedi notizia). Lo spiega il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello. “Alcuni amici Vigili del Fuoco, che avevano sollecitato un mio intervento presso la società di gestione dell’aeroporto - dice - mi informano che in effetti il riscaldamento è stato ripristinato ed alcuni interventi urgenti sono stati effettuati".
Ringrazio Airiminum – prosegue il Consigliere - per il pronto intervento, e per quanto riguarda le più importanti esigenze strutturali di manutenzione della caserma, mi farò parte diligente per rappresentare al Ministero e alla Regione, la necessità di non lasciare soli piccoli aeroporti privati come quello di Rimini, che non possono sostenere la crescita dell’attività volativa utile a tutto il territorio e contemporaneamente sostenere, a proprie spese, una ristrutturazione immobiliare di proprietà dello Stato che sconta ritardi che affondano nel lontano passato”.

Una chiusura della caserma per i mancati requisiti di sicurezza, avevano avvertito nei giorni scorsi i sindacati, porterebbe al declassamento dello scalo e alla sospensione del traffico aereo. Con buona pace dei voli così faticosamente riguadagnati negli ultimi anni dal Fellini.

