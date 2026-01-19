  
a rischio chiusura

Caserma Vigili del Fuoco al Fellini. Sindacati: condizioni inaccettabili

In foto: Vigili del Fuoco
Vigili del Fuoco
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 19 Gen 2026 10:28 ~ ultimo agg. 10:32
Facebook Whatsapp Telegram Twitter
È allarme al Distaccamento aeroportuale dei Vigili del Fuoco di Rimini-Miramare. A lanciarlo FP Cgil USB e UGL. Le gravi e persistenti carenze strutturali della caserma interna allo scalo “Federico Fellini” - spiegano le sigle sindacali - stanno mettendo a rischio la continuità del servizio antincendio aeroportuale e, di conseguenza, l’operatività stessa dell’aeroporto.
Da giorni l’impianto di riscaldamento è fuori uso a causa delle continue rotture delle tubazioni interrate, ormai fatiscenti, con temperature interne scese fino a circa 10 gradi. Una situazione annunciata: da mesi caloriferi con perdite d’acqua e infissi vetusti e non isolanti aggravano le condizioni ambientali. Alcuni serramenti vengono bloccati con pezzi di legno per impedirne l’apertura, poiché maniglie rotte e guarnizioni deteriorate non garantiscono più alcuna tenuta. Critica anche la situazione dell’autorimessa, priva dei portoni di chiusura per fatiscenza e senza riscaldamento per i mezzi. Nei giorni scorsi, a causa del gelo, alcuni veicoli antincendio hanno avuto difficoltà nell’erogazione dell’acqua per la formazione di ghiaccio nei circuiti.
"L’avvertimento è chiaro: se la caserma dovesse risultare non fruibile o non conforme ai requisiti di sicurezza, verrebbero meno le condizioni per il servizio di salvataggio e antincendio aeroportuale (RFFS), ciò comporterebbe il declassamento dell’aeroporto di Rimini e la conseguente sospensione del traffico aereo.
La sicurezza aeroportuale non può poggiare sull’eroismo dei lavoratori. Ora servono fatti" scrivono i rappresentanti Francalanci, Franca e Tentoni .

