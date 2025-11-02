  
da lunedì 3 novembre

Viali Torino e Da Verrazzano a Riccione, viabilità limitata per lavori idrici

In foto: il tratto interessato
il tratto interessato
di Redazione   
Dom 2 Nov 2025 09:18 ~ ultimo agg. 09:24
Il Comune di Riccione informa che, a partire da lunedì 3 novembre e fino a sabato 29 novembre, saranno attive alcune modifiche temporanee alla circolazione per consentire i lavori di rifacimento della rete idrica eseguiti da Hera. 

Le strade interessate saranno viale Torino, nella corsia lato monte da viale Da Verrazzano, per un tratto di circa 50 metri direzione Rimini e direzione Cattolica con corsia lato mare regolata da impianto semaforico; sarà inoltre interessata dalle modifiche viale Da Verazzano all’intersezione con viale Colombo fino a viale Torino. 

Per permettere il corretto svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza di residenti e operatori, verranno istituiti, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 del 3 novembre e le 19:00 del 29 novembre, temporanei divieti di transito, oltre a limiti di velocità ridotti e sensi unici alternati regolati da movieri o semafori mobili. L’accesso sarà comunque consentito ai residenti, ai mezzi di emergenza e ai veicoli di servizio.

L’Amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione, ricordando che gli interventi in corso sono necessari per il miglioramento e l’ammodernamento della rete idrica cittadina, a beneficio di tutta la comunità.

 

