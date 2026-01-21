Viale Ceccarini. In arrivo più operai per colmare i ritardi

Da più parti nei giorni scorsi si era levata la richiesta di rimandare a dopo l'estate il terzo lotto del cantiere di viale Ceccarini a Riccione. In particolare ad invocare lo stop era stato il Consorzio dei commercianti, temendo un ritardo sulle tempistiche, visto che finite le festività non sono partiti i lavori nel tratto compreso tra viale Gramsci e l'incrocio con viale Dante. La preoccupazione che hanno espresso è che i lavori non siano conclusi per Pasqua, come invece prevedeva il cronoprogramma. "Nessun ritardo sulla tempistica" assicura l'amministrazione. Nei giorni scorsi la sindaca Daniela Angelini, l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli e i tecnici dell’amministrazione comunale hanno incontrato i progettisti dello studio Laprimastanza, il responsabile del cantiere e il responsabile della ditta esecutrice per fare il punto sull’andamento dei lavori. Dall’incontro è emersa la conferma delle tempistiche annunciate lo scorso settembre. I progettisti hanno spiegato che durante i lavori sono emerse alcune criticità, soprattutto a causa delle radici dei pini, che hanno richiesto scavi ad aria e manuali per evitare danni agli apparati radicali. Un ulteriore rallentamento è stato causato dalla necessità di rimuovere un pino all’incrocio con viale Ippolito Nievo, risultato non sicuro alle prove di trazione. Nonostante queste criticità, il primo lotto sarà completato entro Pasqua, il 5 aprile prossimo. Resterà solo una piccola porzione centrale della carreggiata, per la quale la pavimentazione sarà ultimata entro le due settimane successive. Entro Pasqua, in ogni caso, il tratto di viale Ceccarini resterà sempre accessibile e percorribile, garantendo la piena raggiungibilità di tutte le attività commerciali.

Per rispettare le tabelle di marcia, l’amministrazione ha concordato con la ditta un potenziamento delle squadre di operai presenti in cantiere, compatibilmente con le diverse fasi di lavorazione, tenendo conto che non sempre è possibile la compresenza di più maestranze.

Il secondo lotto, tra viale Gramsci e viale Dante, aprirà lunedì 26 gennaio, con un ritardo di 19 giorni rispetto alla tabella iniziale. Una scelta condivisa per non ostacolare le attività economiche nel periodo conclusivo delle festività natalizie e di inizio anno e in occasione del Sigep. La ditta esecutrice si è impegnata a recuperare il ritardo, pur facendosi carico delle lavorazioni aggiuntive, con l’obiettivo di completare l’intervento entro la fine di maggio. Entro quella data, l’intera area sarà comunque pienamente percorribile.

Nel corso dei lavori l’amministrazione ha deciso di integrare nel secondo stralcio alcune aree non previste nella progettazione iniziale. Il tratto di viale Gramsci compreso tra viale Ceccarini e viale Corridoni è stato inserito per rispondere alle richieste di residenti e operatori economici.



“Abbiamo accettato e portato avanti la sfida di cambiare il volto della parte più nobile e conosciuta di Riccione – dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli –. È un progetto ambizioso, che inevitabilmente comporta disagi, ma disagi finalizzati a un obiettivo strategico per tutta la città. Il presidio del cantiere è costante proprio per offrire certezze e garanzie ai residenti e agli operatori economici, che hanno bisogno di tempi chiari per programmare le proprie attività. L’amministrazione è dalla loro parte e continuerà a seguire passo dopo passo l’avanzamento dei lavori, con l’obiettivo di inaugurare il nuovo tratto di viale Ceccarini nel mese di giugno, come previsto”.