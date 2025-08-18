  
Non si ferma all'alt e per evitare l'arresto va a sbattere contro una Volante

In foto: una volante della polizia di Stato
Lun 18 Ago 2025 13:24 ~ ultimo agg. 19 Ago 09:53
Non si ferma all'alt della Polizia e si dà alla fuga. E' successo nelle prime ore di lunedì su viale Mantova a Rimini. Poco dopo le 4 gli agenti delle Volanti, impegnati in una serie di controlli, hanno intimato al conducente, un trentenne marocchino, di fermarsi ma l'uomo, alla vista dei poliziotti, ha accelerato repentinamente, provando a far perdere le proprie tracce. Gli agenti si sono messi subito all'inseguimento dell'auto, fino a quando si è immessa in una strada la cui uscita era bloccata da un'altra volante. Il fuggitivo è andato a sbattere contro l'auto di servizio, ha proseguito per alcuni metri la marcia a bordo dei veicolo, per poi abbandonarlo e tentare di scappare a piedi. Fuga bloccata dai poliziotti che lo hanno raggiunto e hanno proceduto all'arresto. Dovrà rispondete di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. E' atteso il giudizio direttissimo.

