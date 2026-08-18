Uomo trovato senza vita nel suo appartamento. Era morto da diversi giorni

Dramma della solitudine in via Ceccarelli a Rimini, traversa di via Circonvallazione Occidentale, a poche centinaia di metri dal centro storico. Un uomo di circa 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La morte, avvenuta probabilmente per cause naturali, potrebbe risalire ad una quindicina di giorni fa. L'allarme è stato dai vicini che sentivano un forte odore proveniente dall'abitazione.

Attorno alle 10,30 di questa mattina (martedì) sul posto sono intervenuti I Vigili del Fuoco, che sono entrati grazie ad una scala nell'appartamento che si trova al primo piano della abitazione. I sanitari del 118 non ha potuto fare altro che constare il decesso. Il cadavere emanava un odore acre e mostrava già i primi segni di decomposizione.