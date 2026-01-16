  
dal 19 al 24 gennaio

Una delegazione della Caritas ucraina di Volyn in visita a Rimini

una famiglia ucraina
di Redazione   
Ven 16 Gen 2026 14:55 ~ ultimo agg. 14:05
Una delegazione della Caritas ucraina della città di Volyn sarà in visita a Rimini da lunedì 19 a sabato 24 gennaio, ospite della Caritas diocesana di Rimini, con cui è gemellata. "L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto promosso da Caritas Italiana, dedicato al sostegno e allo scambio con realtà che operano in contesti ancora segnati dal conflitto. La Caritas di Rimini è tra le 10 scelte in Italia per il gemellaggio con altrettante Caritas ucraine", spiega il direttore della Caritas diocesana Mario Galasso

La delegazione, composta da quattro persone – il direttore e tre operatori – sarà accompagnata in un percorso di conoscenza dei principali servizi e delle esperienze di solidarietà attive sul territorio riminese. Nel corso della settimana sono previste visite e momenti di confronto che toccheranno il “Giro nonni”, la mensa, il Centro di ascolto, l’Emporio solidale “Locanda 3 Angeli”, i servizi per la legalità, il progetto “Lazzaro” e alcune Caritas parrocchiali, oltre a occasioni di scoperta della città di Rimini.

"La visita vuole essere un’opportunità di incontro, scambio di buone pratiche e rafforzamento dei legami di fraternità e collaborazione tra le Caritas, nella consapevolezza delle difficoltà che la popolazione ucraina continua ad affrontare a causa della guerra", sottolinea Galasso.

La settimana si concluderà venerdì sera con un momento di festa e condivisione. Invitati gli ucraini ospitati dalla Caritas riminese, come segno concreto di accoglienza, vicinanza e speranza.

