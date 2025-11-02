Una cerimonia a Rimini in memoria dei caduti della Polizia di Stato

Quest’anno la Santa Messa in memoria dei caduti della Polizia di Stato, in concomitanza con la commemorazione dei Defunti, a Rimini è stata celebrata nella Chiesa Gesù Nostro Riconciliazione.

La cerimonia religiosa è stata officiata dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Paolo Carlin, alla presenza del Prefetto, del Questore di Rimini, dei familiari delle vittime, dei poliziotti, del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Questura, delle specialità della Polizia di Stato della Provincia, con l’intervento dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Prima della celebrazione liturgica, si è tenuta la cerimonia di deposizione della corona di alloro alla lapide ai “Caduti della Polizia di Stato”, presso l’ atrio di ingresso della Questura.