  
Indietro
menu
menu

Start e Soroptimist

Un sedile rosso per tenere alta l'attenzione contro sexting e cyberbullismo

In foto: il sedile rosso
il sedile rosso
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 29 Nov 2025 08:23 ~ ultimo agg. 08:26
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Start Romagna e Soroptimist insieme contro la violenza e il cyberbullismo. E’ stato inaugurato venerdì 28 novembre il sedile rosso, che rimarrà installato sul mezzo di Start in modo permanente con tutti i recapiti per segnalare e denunciare episodi di violenza di genere.

https://www.icaroplay.it/programmi/un-sedile-rosso-per-tenere-alta-lattenzione-contro-sexting-e-cyberbullismo/

Un sedile rosso, ben visibile sull’autobus e con il numero di telefono 1522 per segnalare episodi di violenza e cyberbullismo, è l’iniziativa lanciata da Start Romagna e Soroptimist club Rimini per sensibilizzare sul tema del bullismo e del sexting, la diffusione di immagini private, ma anche per mantenere sul territorio un presidio permanente. Alla presentazione sono intervenuti anche le agenti della polizia postale dei carabinieri che hanno parlato agli studenti di due classi medie delle maestre pie e di quattro classi del liceo Giulio Cesare Valgimigli, spiegando quali atteggiamenti tenere per prevenire la diffusione di immagini intime private e anche dei rischi legali dell’invio attraverso i social.

Altre notizie
Alberta Ferretti tra il sindaco di Rimini e l'assessora Frisoni
dal 13 febbraio al 23 maggio

Riviera Dream Vision: la moda si racconta nei Palazzi dell'Arte
di Redazione
VIDEO
La locandina dell'evento
Mercoledì 10 dicembre

Moto d’Oro FMI: a Rimini la 2a edizione. Leggende e Campioni al "Galli"
di Icaro Sport
Andrea Maghelli, coach della Ren Auto Rimini Happy Basket
Basket B Femminile

Walnut Basket Noceto-Ren Auto Rimini Happy Basket, la vigilia di Maghelli
di Icaro Sport
La foto di gruppo delle giovanili del Rimini F.C.
Fine attività

Le giovanili del Rimini F.C. si sono ritrovate al "Neri" per un saluto
di Roberto Bonfantini
VIDEO
@newsrimini
grazie a un crowdfunding

Chiesa di San Lorenzo Monte. Dopo i primi restauri inaugurato il nuovo portale
di Redazione
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO