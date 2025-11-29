Un sedile rosso per tenere alta l'attenzione contro sexting e cyberbullismo

Start Romagna e Soroptimist insieme contro la violenza e il cyberbullismo. E’ stato inaugurato venerdì 28 novembre il sedile rosso, che rimarrà installato sul mezzo di Start in modo permanente con tutti i recapiti per segnalare e denunciare episodi di violenza di genere.

https://www.icaroplay.it/programmi/un-sedile-rosso-per-tenere-alta-lattenzione-contro-sexting-e-cyberbullismo/

Un sedile rosso, ben visibile sull’autobus e con il numero di telefono 1522 per segnalare episodi di violenza e cyberbullismo, è l’iniziativa lanciata da Start Romagna e Soroptimist club Rimini per sensibilizzare sul tema del bullismo e del sexting, la diffusione di immagini private, ma anche per mantenere sul territorio un presidio permanente. Alla presentazione sono intervenuti anche le agenti della polizia postale dei carabinieri che hanno parlato agli studenti di due classi medie delle maestre pie e di quattro classi del liceo Giulio Cesare Valgimigli, spiegando quali atteggiamenti tenere per prevenire la diffusione di immagini intime private e anche dei rischi legali dell’invio attraverso i social.