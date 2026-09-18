Un podcast per celebrare la Liberazione: l'82° anniversario il 21 settembre

La giornata centrale del calendario di iniziative dedicato all'82° anniversario della Liberazione della città si terrà lunedì 21 settembre, con la cerimonia commemorativa in mattinata e un appuntamento culturale nel pomeriggio dedicato alla memoria storica.

Il programma di lunedì prende avvio alle 11 al monumento ai Caduti nel cimitero di guerra del Commonwealth, lungo la superstrada per San Marino, dove verrà deposta una corona d'alloro in ricordo dei soldati caduti durante la Seconda guerra mondiale. La cerimonia proseguirà mezz'ora dopo, alle 11.30, con un secondo omaggio floreale al monumento ai Caduti in località Monte Cieco, in via Santa Cristina, altro luogo simbolo della Resistenza riminese.

Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà sulla Sala della Cineteca comunale, in via Gambalunga 27, dove alle 17 è in programma l'ultimo appuntamento della giornata, con il patrocinio di Assipod (Associazione Italiana podcasting): la presentazione del podcast "Incroci di storia - Le strade della democrazia. Il podcast si inserisce nei progetti curati dall’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, dal Comune di Rimini e dalla Biblioteca Gambalunga nell'82esimo anniversario della Liberazione di Rimini avvenuta il 21 settembre 1944 e nell’80esimo della nascita della Repubblica Italiana.

Si tratta di un podcast scritto e narrato da Alberto Gagliardo con la presenza di diversi ospiti - Gianluca Calbucci, Filippo Espinoza, Monica Fioravanzo, Patrizia Gabrielli, Francesca Panozzo, Maurizio Ridolfi, Paolo Zaghini - che si pone l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla propria storia attraverso l'odonomastica, per conoscere, in particolar modo, la vita di coloro che hanno partecipato alle lotte di liberazione e alla nascita della democrazia. Poiché “la dimensione e l’identità del cittadino si esplicano soprattutto nello spazio” è importante conoscere la vita delle persone a cui la città ha dedicato le proprie piazze, le vie, gli spazi di formazione come le scuole o i teatri e capire quali valori veicolava una determinata denominazione quando è stata decisa e quali valori vuole trasmettere oggi.

Il podcast, prodotto dal Gruppo Icaro con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e Comune di Rimini-Biblioteca Gambalunga, è stato inserito nel calendario degli eventi del Festival del podcasting che si tengono in diverse città italiane fino alla manifestazione nazionale di Milano del 2 e 3 ottobre, il più grande evento in Italia per il podcasting e l'audio digitale.

Un ascolto guidato di alcuni estratti del podcast è previsto per il 21 settembre dalle ore 17:00 in Cineteca Comunale. Saranno presenti Alberto Gagliardo, Oriana Maroni, Francesca Panozzo e Gianluca Calbucci, Serena Saporito per il Gruppo Icaro. I loro interventi saranno anticipati dai saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Carim, Paolo Pasini, dall’Assessora alla Pace, Francesca Mattei, dall’Assessore alla Toponomastica, Francesco Bragagni (Il link al trailer del podcast: https://www.spreaker.com/ episode/le-strade-della- democrazia-trailer--75085864 )

Il 21 settembre rappresenta il fulcro di un calendario più ampio, avviato lo scorso 15 settembre con la presentazione del libro di Bruna Tabarri "La figlia di Ilaria. Dal baule di un combattente" e proseguito nel fine settimana con le visite guidate gratuite nel centro storico, tra i luoghi legati alla memoria del conflitto. Le iniziative si concluderanno poi il 30 settembre, sempre nella Sala della Cineteca, con la presentazione del volume di Patrizia Di Luca sullo sfollamento nella Repubblica di San Marino durante la guerra.