Furti nei chioschi tra Bellariva e Marebello: "Rubati cibo e alcolici"

Un nuovo raid notturno ha colpito i chioschi della spiaggia nel tratto compreso tra Bellariva e Marebello. Nella notte tra sabato e domenica due individui hanno messo a segno almeno tre colpi ai danni delle strutture situate tra i Bagni 80 e 100 di Rimini. A denunciare una situazione ormai insostenibile per gli imprenditori della battigia è Gabriele Boldrini, titolare del Victory bar al Bagno 86, uno dei locali colpiti dai malviventi. I ladri si sono introdotti nella struttura rubando scatole di scampi e cartoni di birra, riuscendo ad accedere anche alla cella frigorifera. Tuttavia, a preoccupare maggiormente sono i danni causati dall'effrazione, come serrande scassinate, teloni tagliati e vetri rotti, il cui valore economico supera di gran lunga quello del bottino effettivo.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, ora nelle mani della polizia di Stato, è stato possibile ricostruire la dinamica dell'accaduto. I due individui hanno effettuato un primo tentativo di effrazione verso l'una di notte, facendo scattare l'allarme che ha richiamato sul posto la vigilanza privata. Poi, verso le 5.40 del mattino, sono tornati alla carica riuscendo ad introdursi nel locale. L'allarme, entrato nuovamente in funzione, li ha costretti a fuggire abbandonando per strada per una parte della merce, poi recuperata dalla polizia. Quello di Boldrini non è stato l'unico bar bersagliato dai ladri: nella zona, quella stessa notte, sono stati messi a segno almeno altri due furti.

"La situazione è preoccupante perché questi eventi sono sempre più frequenti e sistematici", ha concluso l'imprenditore. Tra i gestori delle attività balneari cresce il timore di trovarsi di fronte, al momento dell'apertura mattutina, individui che non hanno nulla da perdere, spesso armati di coltello.