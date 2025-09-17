Un escursione sul colle di Covignano per ricordare la Liberazione
Il 20 settembre, in occasione delle iniziative per la liberazione di Rimini dall’occupazione delle truppe tedesche, la sezione riminese del Cai, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato alle politiche per la pace, ha deciso di proporre un'escursione attraverso i luoghi del colle di Covignano che furono teatro di eventi che portarono alla liberazione della città di Rimini.
Furono i soldati greci della terza brigata di montagna ad entrare per primi a Rimini nella mattinata di giovedì 21 settembre 1944, dopo che nella notte tra il 19 e 20 i soldati canadesi riuscirono a sfondare sul colle di Covignano la linea gotica, baluardo difensivo tedesco, lo scontro diede origine alla battaglia di San Fortunato, che per asprezza e perdite è menzionata anche nell’archivio inglese della guerra. A ricordare l’evento è stata collocata una bacheca didattica, proprio nel punto in cui avvenne lo sfondamento.
L’escursione, gratuita, comprenderà anche la visita a due luoghi storici del colle, grazie alla disponibilità dei proprietari. La durata stimata, escluse le soste, è di 2 ore con dislivello di 160 metri e lunghezza di 4,5 km.
Per i non soci Cai, iscrizione obbligatoria gratuita al 339 6665336.
Ritrovo alle ore 8 nel piazzale sottostante il Santuario delle Grazie (a fianco la via Crucis) ore 8:15 saluti autorità, partenza ore 08:30
Parcheggio per le auto: al Santuario Santa Maria delle Grazie, Via delle Grazie 10 (sopra il luogo della partenza)