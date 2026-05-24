Festa di inizio stagione
Un brindisi lungo un km per inaugurare il lungomare di Igea Marina
In foto: il taglio del nastro del lungomare di Igea
di Redazione
1 min
Taglio del nastro ufficiale sabato per il riqualificato Lungomare di Igea Marina, aperto già dai primi di aprile dopo un cantiere concluso in tempi record. Per l’occasione un intero chilometro di strada è stato trasformato in un salotto a cielo aperto coinvolgendo bar, ristoranti e hotel. 1000 tavoli sono stati posizionati direttamente sulla carreggiata per una serata dedicata a cibo, musica e spettacoli per tutte le età con le terrazze al primo piano degli alberghi trasformate in palcoscenici. Un evento che, oltre ad inaugurare l'atteso nuovo tratto di lungomare, ha rappresentato anche il via ufficiale alla stagione estiva 2026 per Bellaria Igea Marina.
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