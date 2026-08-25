Turisti minorenni aggrediti vicino all'hotel, la polizia cerca tre giovani

Sono tre i giovani che hanno materialmente aggredito due turisti milanesi di 16 anni, in vacanza a Rimini, dopo una serata trascorsa in un locale di Bellaria Igea Marina. I poliziotti delle Volanti della Questura di Rimini sono al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto realmente nella notte tra il 21 e il 22 agosto, quando tra i due minorenni e un gruppetto di ragazzi sarebbe nata una scaramuccia all'interno del locale per una ragazza contesa. E proprio le telecamere di videosorveglianza sia interne che esterne potrebbero aiutare gli agenti a individuare i responsabili dell'aggressione.

Aggressione che non è avvenuta nel locale, ma a qualche centinaia di metri dall'hotel di Torre Pedrera in cui i due 16enni alloggiano con le rispettive famiglie. Infatti, una volta usciti dal locale, i minori sono corsi via sfuggendo al gruppetto. Salvo poi incontrare tre di loro mentre rientravano in albergo. E' in quel frangente che sono stati circondati e aggrediti: mentre uno è stato colpito con un coltellino all'addome, per fortuna in maniera superficiale, con conseguente prognosi di 7 giorni, l'amico è stato preso a pugni e calci riportando la frattura del setto nasale.

I due turisti hanno fornito ai poliziotti delle Volanti una descrizione degli aggressori: si tratterebbe di ragazzi giovani (difficile stabilire se maggiorenni o minorenni) e italiani. L'arma utilizzata, invece, sarebbe un coltellino a scatto.