Truffe tramite SMS: l'Ausl Romagna invita a tenere la guardia alta

Continuano le segnalazioni dei cittadini agli Uffici Relazioni con il Pubblico dell’Ausl Romagna e ai centralini degli ospedali relative agli SMS ricevuti sul cellulare provenienti dal fantomatico mittente "Centro Unico Primario" con numero 35173316347. Nel testo del SMS l’invito a “contattare con urgenza il numero 89342282 per importanti comunicazioni che la riguardano”. Come già segnalato in altri casi analoghi, non si tratta di un servizio dell’Azienda Usl della Romagna, che non utilizza mai numeri speciali ma solo canali ufficiali per comunicazioni di questo genere all’utenza e soprattutto non chiede soldi. L'invito ai cittadini è quello di non richiamare i numeri indicati e di segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine, che si rivelano dei palesi tentativi di truffa.