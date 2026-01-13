  
sabato 17 gennaio

Truffe informatiche. Alla Biblioteca di Misano incontro con l'esperta

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 13 Gen 2026 14:55 ~ ultimo agg. 14:58
Phishing, vishing, smishing, truffe romantiche, social engineering. Per aiutare a difendersi dalle truffe online la Biblioteca comunale di Misano Adriatico ha organizzato un incontro pubblico dal titolo "Come funzionano le truffe informatiche (e come proteggere noi e i nostri cari)", in programma sabato 17 gennaio alle ore 16. A fare chiarezza sui rischi del web sarà Veronica Paolucci, legale esperta in Cybersecurity, che unisce la sua formazione giuridica alla passione per il coding e l'informatica.

Durante l’incontro si parlerà di come riconoscere le truffe via mail e telefono, delle frodi che corrono su WhatsApp, del perché diffidare da guadagni facili su Telegram, di come cogliere i segnali delle truffe romantiche per non cadere in trappola e di capire cos’è il social engineering e del perché, purtroppo, funziona così bene. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare il proprio posto allo 0541-618484.

