Tragedia in palestra, malore fatale mentre si allena
di Lamberto Abbati
Gio 22 Gen 2026 16:19 ~ ultimo agg. 17:13
Tragedia questa mattina nella palestra 0.2 di Cattolica, in via Francesca da Rimini, dove un uomo di 67 anni, residente a Gabicce Mare, è stato colto da malore mentre si allenava. L'uomo, arrivato in palestra poco prima delle 7, stava facendo la cyclette quando è stato visto accasciarsi all'improvviso. I clienti presenti hanno cercato di soccorrerlo in attesa dell'arrivo del 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto, per il 67enne purtroppo non c'era già più nulla da fare. Del decesso sono stati allertati anche i carabinieri, intervenuti nella palestra con una pattuglia. Il magistrato di turno non ha ritenuto necessario disporre ulteriori accertamenti sulla salma, poi riconsegnata ai familiari.
