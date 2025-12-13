  
Indietro
menu
menu

Al momento solo temporanea

Traffico pesante e poca visibilità, a Riccione nuova rotatoria in via Lombardia

In foto: viale Bergamo e viale Lombardia a Riccione
viale Bergamo e viale Lombardia a Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 13 Dic 2025 12:50 ~ ultimo agg. 12:55
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

L’Amministrazione comunale di Riccione ha approvato in linea tecnica il progetto per realizzare una rotatoria provvisoria e sperimentale all’incrocio tra viale Lombardia e viale Bergamo. La decisione arriva dopo l'incremento del traffico pesante registrato negli ultimi mesi, in particolare a causa dei lavori di riqualificazione dell’area ex mattatoio, a cui si aggiunge il traffico quotidiano su viale Lombardia di veicoli di grandi dimensioni diretti alla stazione ecologica Hera, alla sede di Geat e al deposito autobus di Start Romagna. L’intersezione con viale Bergamo, già segnalata come critica, presenta anche un problema strutturale: gli automezzi provenienti da viale Bergamo, pur dovendo dare la precedenza, hanno una scarsa visibilità che li porta spesso a impegnare parte dell’incrocio, generando pericoli e rallentamenti. Per mitigare la situazione, il Comune ha deciso di razionalizzare l’intersezione attraverso la realizzazione di una rotatoria provvisoria, pensata come intervento immediato con lo scopo di migliorare la sicurezza stradale, ridurre la velocità dei veicoli, fluidificare il traffico, in particolare quello pesante, ed eliminare le criticità dovute alla scarsa visibilità. La rotatoria avrà carattere sperimentale e resterà in funzione fino al termine dei lavori nell’area ex mattatoio. Una volta concluso il cantiere, l’Amministrazione effettuerà una valutazione complessiva sull’efficacia dell’intervento, per decidere se mantenerla in via definitiva o adottare altre soluzioni.

Altre notizie
il presidente Corsini
Prosegue la ricerca di autisti

Start Romagna: arrivano le ferie solidali e aumenti del trattamento integrativo
di Redazione
Tolti i sigilli all'ingresso

Torna a dormire nell'albergo chiuso per motivi di ordine pubblico. Denunciato
di Redazione
Nicola Gambetti
Il 15 in Biblioteca a Rimini

Libri da queste parti": Nicola Gambetti presenta “Omnia, una storia riminese"
di Redazione
il mare sulla costa riminese
Esame post stagione

Acque di balneazione in ottima salute nel riminese. Nessuna criticità
di Redazione
i prodotti alla canapa sequestrati dalla Polizia
Sequestrati 5,5 Kg

Canapa illegale, denunciato titolare di negozio riminese. Applicate nuove norme
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO