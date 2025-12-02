  
dal 6 all'8 dicembre

Torna "Nella vecchia pescheria", la mostra mercato con i produttori locali

In foto: Nella Vecchia Pescheria
Nella Vecchia Pescheria
di Redazione   
Mar 2 Dic 2025 15:06 ~ ultimo agg. 15:08
La Vecchia Pescheria di Rimini torna a riempirsi di profumi, storie e tradizioni con “Nella Vecchia Pescheria”in programma il 6, 7 e 8 dicembre. Un viaggio tra sapori autentici, artigianato del gusto e cultura enogastronomica, promosso e coordinato da CNA Rimini per valorizzare i produttori romagnoli e le eccellenze del territorio.
Per tre giorni, il cuore storico di Rimini ospiterà una deliziosa mostra-mercato selezionata con i migliori produttori locali – dall’olio ai salumi, dai formaggi al miele, dai vini alle birre artigianali – accompagnata dal coinvolgimento dei pubblici esercizi della zona, che proporranno menù, assaggi e cocktail dedicati in collaborazione con le aziende partecipanti.
Un Festival del gusto che include le Masterclass, un ciclo di incontri e degustazioni gratuite curate da Maurizio Saggion (Produciamo Romagna / Scuola del Gusto CNA), dedicati a olio EVO, salumi, formaggi e altri protagonisti della tradizione romagnola.
