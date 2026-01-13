Tir rischia di perdere il carico. Chiuso un gate del casello di Riccione

Rischiava di perdere il grosso carico proprio all'imbocco dell'autostrada, il tir, con rimorchio aperto, fermato a Riccione dalla Polizia Stradale. Il mezzo pesante stava entrando da uno dei gate del casello dell'A14, quando i grossi sacchi che trasportava si sono pericolosamente inclinati, ed è venuta a mancare la stabilità necessaria per proseguire il viaggio. Immediato l'intervento di una pattuglia della Polizia, che ha chiuso il gate, in cui si era infilato il camion e ha messo in sicurezza l'area.

Il traffico diretto in autostrada non ha subito problemi o rallentamenti, resta, infatti, regolarmente aperto il secondo casello.