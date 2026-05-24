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in piazza Falcone

Strage di Capaci, a Coriano la commemorazione dell'anniversario

In foto: la commemorazione a Coriano
la commemorazione a Coriano
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Redazione
   
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Commemorazione a Coriano in occasione del 34° anniversario della strage di Capaci. Sabato mattina il Sindaco Gianluca Ugolini, la Vicesindaca e Senatrice Domenica Spinelli, le assessore Anna Pazzaglia e Anna Pecci e i consiglieri Primiano Rosa e Davide Mantani si sono ritrovati in Piazza Falcone per dedicare un ricordo a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

"Ricordare la strage di Capaci significa custodire la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia e la legalità. È un dovere civile continuare a trasmettere soprattutto ai più giovani il valore dell’impegno, del coraggio e del rispetto delle istituzioni", ha detto il Sindaco Gianluca Ugolini.

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