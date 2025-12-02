Strade, droga, furti: i controlli dei Carabinieri sul territorio

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno intensificato la propria presenza sul territorio con una serie di controlli di prevenzione ai reati e sul rispetto del Codice della Strada.

L’attività, che ha visto impegnati militari delle Stazioni nel capoluogo e dei comuni di Santarcangelo di Romagna e Bellaria Igea Marina, ha portato all’identificazione di oltre 250 persone e al controllo di 110 veicoli; comminate 5 denunce in stato di libertà e 2 sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, sono state elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Ad un conducente riminese sorpreso alla guida in stato di ebbrezza è stata ritirata la patente mentre un automobilista del capoluogo veniva deferito in stato di libertà per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest;

Un 25enne santarcangiolese veniva deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di hashish, mentre un 38enne di Rovigo è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.

Un cittadino russo 36enne è stato deferito per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso: chiavi alterate e grimaldelli

i clienti di un’attività commerciale bellariese hanno chiesto l’intervento di una pattuglia poiché un 39enne albanese infastidiva i presenti; durante l’identificazione ha rifiutato di dichiarare le proprie generalità ed è stato denunciato in stato di libertà.