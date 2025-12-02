  
Indietro
menu
menu

al Museo della Città

Storie meravigliose tra terra e mare, inaugura la prima mostra di REMÀR

In foto: Dalla locandina
Dalla locandina
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Mar 2 Dic 2025 13:25 ~ ultimo agg. 13:29
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Venerdì 5 dicembre, alle ore 17,30 al Museo della Città di Rimini, inaugura Storie meravigliose tra terra e mare, la prima mostra di REMÀR, la Rete dei Musei di Area Riminese. Saranno esposti nella Sala Teche reperti e testimonianze storiche artistiche provenienti da 23 musei del territorio, tra Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Montescudo-Montecolombo, Perticara (Novafeltria), Poggio-Torriana, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Verucchio. La mostra è ad ingresso libero e sarà allestita fino al 18 gennaio 2026.
 
La presentazione della mostra:
 
Un territorio incardinato tra collina e pianura, tra fiumi e mare, che proprio nelle molteplici collezioni storiche, archeologiche, etnografiche, artistiche, trova preziose chiavi di lettura e di scoperta della storia, delle tradizioni, delle esperienze di donne e uomini attraverso il tempo.
 
“Questa mostra è un racconto a più voci sulla nostra storia comune e sui nostri tesori di sapere e di bellezza, attraverso una selezione dai loro patrimoni, in una sinfonia di testimonianze e vocazioni museali – spiega il direttore dei Musei Comunali Alessandro Giovanardi - Con un’ambizione: incentivare i visitatori ad andare a scoprire con i loro occhi le meraviglie conservate nei 23 musei che compongono le tessere del mosaico di Remàr”.
 
La mostra Remàr. Storie meravigliose tra terra e mare è un racconto le cui parole sono i beni materiali e immateriali: reperti archeologici, oggetti dell’etnografia, opere d’arte, documenti, fotografie, tradizioni compongono il testo dedicato alla storia del territorio e alle sue trasformazioni nel tempo.
 
La narrazione parte dall’ambiente e dalle prime forme di insediamento preistorico e protostorico, prosegue con i secoli dell’età romana e medievale e arriva fino alle esperienze di uomini e donne tra Ottocento e Novecento, ancora incentrate sul prezioso rapporto con l’ambiente, con la terra, con il mare e con le risorse che la natura ha da sempre offerto al territorio. Il percorso espositivo si sviluppa seguendo un doppio filo narrativo: quello cronologico e quello tematico, che approfondisce tre simboli fondamentali della vita dell’uomo, il fuoco, la luce e il viaggio, accostando oggetti e testimonianze provenienti da epoche diverse ma unite da un comune significato.
 
Il composito acquerello ne deriva rappresenta la complessità del territorio riminese con i suoi paesaggi così diversi anche in pochi chilometri di distanza e giunge all’esplosione finale nell’ultima sezione della mostra, la cosiddetta Wunderkammer: una presentazione della meraviglia del molteplice che riflette la ricchezza e varietà dei patrimoni, la bellezza di opere d’arte e di artigianato, di oggetti d’uso e di cultura materiale, manufatti che sono segno dell’uomo e del suo essere nel tempo e nel paesaggio tra terra e mare.
 
 
Remàr. Storie meravigliose tra terra e mare
Rimini, Museo della città - Sala teche
5 dicembre 2025 – 18 gennaio 2026
Ingresso gratuito
Altre notizie
la coppia al centro
Di Roberta Pontrandolfo

Spettacolo e talk show: al Teatro degli Atti arriva "La Coppia al Centro"
di Redazione
un controllo
identificate 250 persone

Strade, droga, furti: i controlli dei Carabinieri sul territorio
di Redazione
il liceo Einstein
manutentori al lavoro

Problemi al riscaldamento. Alcune classi dell'Einstein mandate a casa
di Redazione
la spaccata alla gioielleria Pedrosi
accesso agli atti sulla PL

Spaccate in centro. Fratelli d'Italia denuncia 'immobilismo imperdonabille'
di Redazione
Foto di gruppo per le scuole al CAAR
400 studenti, 9 scuole

A Scuola con Gusto. Studenti alla scoperta del CAAR e della sana alimentazione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO