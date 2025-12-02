Storie meravigliose tra terra e mare, inaugura la prima mostra di REMÀR

Venerdì 5 dicembre, alle ore 17,30 al Museo della Città di Rimini, inaugura Storie meravigliose tra terra e mare, la prima mostra di REMÀR, la Rete dei Musei di Area Riminese. Saranno esposti nella Sala Teche reperti e testimonianze storiche artistiche provenienti da 23 musei del territorio, tra Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Montescudo-Montecolombo, Perticara (Novafeltria), Poggio-Torriana, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Verucchio. La mostra è ad ingresso libero e sarà allestita fino al 18 gennaio 2026.

La presentazione della mostra:

Un territorio incardinato tra collina e pianura, tra fiumi e mare, che proprio nelle molteplici collezioni storiche, archeologiche, etnografiche, artistiche, trova preziose chiavi di lettura e di scoperta della storia, delle tradizioni, delle esperienze di donne e uomini attraverso il tempo.

“Questa mostra è un racconto a più voci sulla nostra storia comune e sui nostri tesori di sapere e di bellezza, attraverso una selezione dai loro patrimoni, in una sinfonia di testimonianze e vocazioni museali – spiega il direttore dei Musei Comunali Alessandro Giovanardi - Con un’ambizione: incentivare i visitatori ad andare a scoprire con i loro occhi le meraviglie conservate nei 23 musei che compongono le tessere del mosaico di Remàr”.

La mostra Remàr. Storie meravigliose tra terra e mare è un racconto le cui parole sono i beni materiali e immateriali: reperti archeologici, oggetti dell’etnografia, opere d’arte, documenti, fotografie, tradizioni compongono il testo dedicato alla storia del territorio e alle sue trasformazioni nel tempo.

La narrazione parte dall’ambiente e dalle prime forme di insediamento preistorico e protostorico, prosegue con i secoli dell’età romana e medievale e arriva fino alle esperienze di uomini e donne tra Ottocento e Novecento, ancora incentrate sul prezioso rapporto con l’ambiente, con la terra, con il mare e con le risorse che la natura ha da sempre offerto al territorio. Il percorso espositivo si sviluppa seguendo un doppio filo narrativo: quello cronologico e quello tematico, che approfondisce tre simboli fondamentali della vita dell’uomo, il fuoco, la luce e il viaggio, accostando oggetti e testimonianze provenienti da epoche diverse ma unite da un comune significato.

Il composito acquerello ne deriva rappresenta la complessità del territorio riminese con i suoi paesaggi così diversi anche in pochi chilometri di distanza e giunge all’esplosione finale nell’ultima sezione della mostra, la cosiddetta Wunderkammer: una presentazione della meraviglia del molteplice che riflette la ricchezza e varietà dei patrimoni, la bellezza di opere d’arte e di artigianato, di oggetti d’uso e di cultura materiale, manufatti che sono segno dell’uomo e del suo essere nel tempo e nel paesaggio tra terra e mare.

Remàr. Storie meravigliose tra terra e mare

Rimini, Museo della città - Sala teche

5 dicembre 2025 – 18 gennaio 2026

Ingresso gratuito