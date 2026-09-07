Spiaggia, Sadegholvaad: macroaggregazioni dove servono, garantiremo equilibrio

La spiaggia, in questo momento, è la ‘fascia di mezzo’ compresa tra le due grandi opere che hanno rivoluzionato la ‘cartolina’ e la sostanza stessa del modello sociale ed economico della città: il PSBO e il Parco del Mare. Innovazione e sostenibilità, risultati e vocazioni mantenute, un ponte concreto ad unire passato, presente e futuro: se Rimini è ancora in testa nella classifica delle città balneari più attrattive del Paese, e dunque ha incrociato le esigenze e le attese di un turismo in fortissima evoluzione, lo si deve a questo ‘work in progress’ (ormai molto in progress...), cominciato 20 anni fa con il Piano strategico e quindi tirato su pezzo per pezzo con investimenti unici in Italia. Bene, alla luce di tutto questo, e rispondendo alla medesima richiesta di strategicità nonché dell’integrazione con i due interventi citati, la spiaggia di Rimini muterà anch’essa, favorendo l’innovazione, un più alto livello di sensibilità ambientale, mantenendo le specificità che ne hanno fatto la fortuna.

Inutile contrapporre innovazione a tradizione: la decisione del Comune di Rimini in ordine a piano dell’arenile e alle evidenze per le concessioni balneari disporranno soluzioni e criteri improntati all’interesse comune dove l’obiettivo dichiarato è il presente e il futuro del nostro motore sociale ed economico. Peraltro, a ben guardare, se la spiaggia che verrà fosse la derivata di quello che si sente e si legge in questi mesi e in queste settimane... beh, non sarebbe neanche possibile giungere al traguardo di una semplice somma di singoli interessi visto che molte delle proposte avanzate sono palesemente in contrasto l’una con l’altra.